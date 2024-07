Siamo nel pieno dell’estate, e come ogni anno, purtroppo, si torna a parlare del problema dell’abbandono degli animali. I volontari cremonesi che da sempre ci mettono l’anima sono preoccupati. “Siamo subissati di segnalazioni e siamo impegnati nel recupero di animali, in particolare gatti”, ha raccontato Maria Pia Superti, responsabile della Lav, sezione di Cremona.

Ogni estate in tutta Italia ci si ritrova a fare i conti con il fenomeno dell’abbandono: cani e gatti, e anche conigli, abbandonati un po’ ovunque: per strada, sulle autostrade o in luoghi isolati e lasciati inesorabilmente al loro destino. “Il fenomeno non accenna a diminuire”, ha spiegato Superti, “e quest’anno vi è stato un incremento esponenziale nella nostra zona, soprattutto di gatti e gattini.

Ogni giorno ci chiama qualcuno per segnalare la presenza di cucciolate, sia in campagna che in città . In assenza di una struttura che, come il canile, accolga i gatti vittime di abbandono, ce li portiamo a casa, oppure cerchiamo i cosiddetti stalli, ovvero case di passaggio in attesa di adozione. Un mese fa abbiamo accolto una cucciolata di tre gattini la cui mamma gatta era morta investita. La settimana scorsa abbiamo recuperato in un condominio in città un gattino infestato di parassiti, sporco e malato, probabilmente arrivato su un mezzo di operai e rifugiatosi poi in quel luogo chiuso dove è stato notato dai condomini”. “Le spese che comportano tutti questi recuperi”, ha continuato la responsabile della Lav, “sono ingenti e totalmente a nostro carico che ci finanziamo con donazioni e raccolte fondi, oltre a raccolte cibo per le numerose colonie feline, gatti e cani che aiutiamo”.

“Bisognerebbe pensarci bene prima di adottare o comprare animali”, ha aggiunto Superti: “non sono peluches, ma esseri viventi senzienti in grado di provare emozioni, dolore e gioia. Nessuno ordina di avere animali in casa. Spesso vengono presi per i bambini, come giocattoli, di cui però ci si stanca e dei quali ci si disfa senza pensarci due volte. L’estate è il periodo maledetto: con le vacanze, molti proprietari di animali vanno in ferie e a ridosso del giorno della partenza chiedono a noi dove poter collocare i loro animali. Sappiamo che sono tantissime le rinunce di proprietà di cani, unico motivo per il quale non vengono abbandonati in strada è che la maggior parte dei cani in Lombardia ha il microchip, pertanto le richieste di far entrare cani in canile sono numerose. E’ invece frequente trovare gatti investiti oppure gatti adulti abbandonati per strada o in colonie feline. L’abbandono è un reato perseguibile penalmente, così come lo sono la crudeltà e il maltrattamento”.

Per questi volontari che ogni giorno, per amore degli animali, ci mettono il loro tempo e il loro denaro, c’è bisogno di un aiuto, e di un aiuto concreto. Una società civile lo richiede.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata