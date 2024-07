Un incontro informativo per presentare le opportunità dedicate ai giovani, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, su Leva Civica, Servizio Civile Universale. Lo organizza il Servizio Progetti e Risorse del Comune mercoledì 24 luglio, alle ore 16:30, al Teatro Monteverdi (via Dante, 149) dove saranno presenti gli addetti del Servizio per informazioni e chiarimenti.

Il bando di Leva Civica Lombarda Volontaria è già stato pubblicato e scade con il 19 agosto prossimo: sono disponibili 12 posti per cittadini/e italiani/e, comunitari o extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, residenti in Lombardia, che non abbiano già partecipato, per un periodo complessivo di 12 mesi, ad altri progetti di Leva Civica Volontaria Lombarda. A breve, sarà inoltre pubblicato il nuovo bando di Servizio Civile Ambientale e Digitale con i progetti finanziati del Comune di Cremona: in questo caso i posti disponibili sono 25.

La Leva Civica e il Servizio Civile sono la scelta volontaria di dedicare un anno a favore della comunità, mettendo in campo le proprie capacità e competenze. È un anno di crescita personale e professionale, in cui il giovane ha la possibilità di acquisire nuove competenze, arricchendo il curriculum e conoscere nuove realtà del territorio. Ogni volontario ha diritto ad un compenso mensile di 507,30 euro (per il Servizio Civile) e 582,50 euro (Leva Civica Lombarda Volontaria), svolgendo servizio presso la propria sede per una media di 25 ore a settimana con a disposizione alcuni giorni di permesso e malattia.

Gli addetti del Servizio Progetti e Risorse del Comune di Cremona sono disponibili ad aiutare i candidati a scegliere i progetti e a compilare la domanda. Per qualsiasi informazione o per fissare un orientamento è possibile telefonare ai numeri 0372 407786 – 0372 407051 o inviare un’e-mail a serviziocivile@comune.cremona.it.

