Una signora anziana praticamente intrappolata in casa, residenti che non possono accedere ai garage ed utilizzare le auto. Succede a Cremona, in via Esilde Soldi, al civico 30, e la questione va avanti da un mese, da quando sono iniziati i lavori per la ripavimentazione del cortile interno. L’origine di un disagio che si protrae da tempo starebbe nel ritardo del permesso di sosta per il camion con betoniera, in modo che gli operai possano predisporre la gettata di cemento e terminare i lavori. I residenti hanno chiesto spiegazioni e sollecitato il Comune, ma fino ad oggi nulla si è mosso.

Il Comune, scrive l’amministratore di condominio, non ha ancora autorizzato l’occupazione di suolo pubblico necessario per procedere coi lavori.

Il servizio di Simone Bacchetta

