Metal e folk, un suono inconfondibile, quello dei Folkstone, la band Bergamasca nome di punta nella giornata d’esordio di Luppolo in Rock, il festival musical in corso da ieri pomeriggio alle Colonie Padane. Tra merchandising e suoni metallici ha preso il via uno degli appuntamenti più attesi dell’estate cremonese, che richiama centinaia di appassionati del genere da mezza Italia e non solo. Internazionali anche i nomi delle band che stanno approdando sul lungo Po a cominciare, proprio nella serata inaugurale, dai Saor Patrol, gruppo scozzese che con cornamusa, tamburi e chitarra elettrica rivendica i temi dell’indipendentismo; fino ai tunisini Myrath, gruppo progressive metal che ha portato sul palco ritmi orientaleggianti.

Da oggi pomeriggio si replica: alle 16.30 si apre l’area concerti, prima band ad esibirsi, gli Skeletoon seguiti da Rain, Brainstorm, Alestorm e gran finale alle 22.30 con Gamma Ray, rappresentanti tra i più accreditati del power metal tedesco, che tornano per la prima volta in Italia dal 2016.

Il festival offre non solo concerti ma anche una serie di attività collaterali: area a ingresso libero con DJ set, after party, zone dedicate alla ristorazione e mercatini artigianali, un’occasione di divertimento oltre che di grande musica.

I biglietti per l’evento sono ancora disponibili, con varie opzioni tra cui abbonamenti e biglietti giornalieri. Per ulteriori dettagli, line-up completa e altre informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale del festival luppoloinrock.com

© Riproduzione riservata