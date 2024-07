E’ spento da alcuni giorni il semaforo di viale Po all’incrocio con via Serio e via Fulcheria. Una situazione che sta creando qualche disorientamento tra gli automobilisti, in un punto nevralgico in questa estate di cantieri nel quartiere, visto che via Serio è una delle poche alternative possibili per arrivare in via Trebbia (e da qui via Massarotti e il centro cittadino), considerata le chiusure di piazza Cadorna e dell’innesto di via Trebbia con la tangenziale.

Proprio in piazza Cadorna dovrebbe volgere alla conclusione la prima fase di scavi per il teleriscaldamento. Dall’8 luglio A2A ha avviato il cantiere con la posa delle tubazioni che dovranno poi raccordarsi con quelle già realizzate in via Massarotti e da qui raggiungere l’ex caserma Manfredini, prossima sede del Politecnico. Al momento è percorribile solo il versante ovest della piazza; non ancora pubblicata l’ordinanza per il prosieguo dei lavori.

