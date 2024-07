Dopo una primavera carica di visitatori all’ombra del Torrazzo con gruppi organizzati e boom delle scolaresche, l’estate era incominciata fra alti e bassi a causa del meteo avverso che aveva frenato il turismo di prossimità, poi però a luglio si è registrato un andamento positivo a Cremona nel settore complici il bel tempo e le ferie prese da italiani e stranieri in questo periodo.

Si segnala anche la presenza in città dei musicisti partecipanti da tutto il mondo al Cremona Summer Festival, rassegna per giovani artisti promossa dalla Camera di Commercio insieme alle istituzioni culturali del territorio.

Oltre alla visita di musei, chiese e palazzi, i turisti cercano esperienze come l’incontro con i liutai osservando il loro lavoro in bottega, nonché attività a contatto con la natura quali giri in bicicletta e crociere sul Po. C’è fiducia sugli arrivi per il mese di agosto, in più gli operatori locali stanno già ricevendo richieste e organizzando tour per il prossimo autunno.

Il servizio di Federica Priori

