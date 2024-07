Cambia ancora la viabilità alla rotonda di piazza Cadorna. Terminati i lavori al quadrante sud-ovest, che hanno creato molti problemi alla viabilità, l’impresa incaricata dovrà intervenire sul lato opposto della piazza.

Dunque dalle prime ore della mattina di martedì 23 luglio, a partire dalle 7.30 circa, gli addetti dell’impresa che, per conto di A2A stanno eseguendo i lavori per la realizzazione di una nuova linea del teleriscaldamento per collegare alla rete il complesso dell’ex caserma Manfredini, nuova sede del Politecnico di Milano, provvederanno alla riapertura del quadrante sud/ovest di piazza Cadorna.

Si procederà pertanto alla rimozione di tutta la segnaletica posizionata per indicare le modifiche provvisorie alla circolazione necessarie per l’attuazione di questa fase dell’intervento. In particolare verrà ripristinato il doppio senso di circolazione in via del Sale e sarà invertito il senso di circolazione in via Vecchia.

Durante queste operazioni, che si concluderanno entro la mattinata, saranno presenti sul posto una pattuglia della Polizia Locale, addetti del Settore Mobilità del Comune e di Aem.

Terminati così i lavori che hanno interessato il quadrante sud/ovest di piazza Cadorna, iniziano quelli relativi al lato nord/ovest. Per permettere lo svolgimento di questa ulteriore fase dell’intervento, non sarà possibile dalla rotatoria di piazza Cadorna immettersi in viale Po, sarà pertanto consentito il deflusso solo verso via Massarotti, via del Vasto e corso Vittorio Emanuele II. Rimane l’invito per i veicoli provenienti da corso Vittorio Emanuele II ad utilizzare le vie Sacchi e Cesari per raggiungere via del Giordano.

© Riproduzione riservata