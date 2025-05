Per il sesto appuntamento in programma, la rassegna “Camminare su un filo di seta” può vantare un ospite d’eccezione: il noto meteorologo e climatologo Andrea Giuliacci parlerà di cambiamento climatico e società, spiegando come i cambiamenti climatici possano avere un influsso sui comportamenti sociali.

L’incontro si terrà lunedì 12 maggio, presso il Cinema Teatro Filo di Cremona, alle ore 20:45.

Andrea Giuliacci descriverà come il clima, oltre a caratterizzare l’ambiente che ci circonda, influenzi tutte le attività umane e possa condizionare l’economia, la geopolitica e addirittura il comportamento degli individui e i rapporti interpersonali.

Per tale motivo il cambiamento climatico, specie se rapido come quello degli ultimi decenni, ha inevitabilmente un notevole impatto sulla società, dimostrandosi tra l’altro capace di influenzare la vita quotidiana, con evidenti conseguenze, ad esempio, su comportamenti criminali, atteggiamento tenuto sul web e propensione allo shopping.

Il relatore

Laureato in Fisica all’Università degli Studi di Milano, ha successivamente conseguito il dottorato in Scienze della Terra presso l’Università Federico II di Napoli e dal 2013 tiene il corso di Fisica dell’Atmosfera presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca.

Dal 1997 lavora come meteorologo presso Meteo Expert (già conosciuto come Centro Epson Meteo) e dal febbraio 2002 cura le previsioni del tempo in video per i telegiornali delle reti Mediaset. Collabora regolarmente, redigendo articoli riguardanti clima e meteorologia, con riviste settimanali e mensili di diffusione nazionale.

È autore o coautore di diversi libri: tra questi anche “Nella Peggiore delle Ipotesi”, edito nel 2023 da Rizzoli, nel quale descrive i possibili effetti del cambiamento climatico sulla Società del futuro.

La rassegna, giunta alla sua terza edizione, ha già riscosso un buon successo di pubblico e critica e rappresenta un’occasione preziosa per la città di Cremona per crescere in consapevolezza e responsabilità verso le sfide ambientali e sociali del nostro tempo.

Promossa dal Polo Territoriale di Cremona del Politecnico di Milano, grazie alla partecipazione di un gruppo di associazioni e con il patrocinio del Comune di Cremona, questa iniziativa è realizzata nell’ambito della ‘Trama dei Diritti’, lo spazio culturale promosso da CSV Lombardia Sud aperto a tutte le organizzazioni impegnate nella costruzione della cultura dei diritti.

Partecipano: Città Rurale, Filiera Corta Solidale, Nonsolonoi Altromercato, Slow Food Cremonese, Circolo Vedo Verde Legambiente Cremona, Cai Cremona.

La rassegna riprenderà in autunno con nuovi ospiti.

Lunedì 22 settembre 2025 – Seminario divulgativo su natura e biodiversità a Cremona – Relatore Valerio Ferrari – Cinema Filo ore 20:45

Lunedì 6 ottobre 2025 – Pericolosamente vicini – Docufilm di Andreas Pichler -Presentazione di Andreas Pichler – Cinema Filo ore 20:45.

