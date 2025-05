Una travolgente festa di colori, musica ed emozioni, pensata per tutti, senza limiti di età: famiglie, gruppi di amici, bambini, ragazzi e chiunque abbia voglia di divertirsi. Sono aperte le iscrizioni per la CremonaDue Color Walk, che si terrà domenica 8 giugno alle 17 presso il Centro Commerciale CremonaDue. Un percorso di circa 3,5 km, facile e accessibile, da vivere tra sorrisi, polveri colorate ed energia contagiosa.

Durante la camminata ci saranno speciali zone colore immersive a tema musicale, ogni area sarà un viaggio sonoro tra gli anni ’70, ’80 e ’90. Non solo polveri colorate, ma esperienze vere, in cui la musica ti trascinerà in un vortice di ritmo, balli e divertimento.

Al traguardo un gran finale con DJ Set, esplosioni di colore, musica a tutto volume.

Con una semplice iscrizione di 8 euro, inoltre, ogni iscritto contribuirà a sostenere le scuole del territorio e la Fondazione Occhi Azzurri, impegnata nella cura delle malattie genetiche rare.

Non servono preparazione atletica o particolari attrezzature. Iscrizioni e dettagli su: www.cremonadue.com

Su Instagram e Facebook @cremonadue tutte le anticipazioni!

© Riproduzione riservata