Primo consiglio effettivo dell’era Virgilio dopo il suo insediamento con la presentazione della giunta e l’elezione del presidente del consiglio comunale Luciano Pizzetti e della sua vice Jane Alquati. Il consiglio di oggi, come da disposizioni di legge, ha verificato lo stato di salute dei conti comunali, provvedendo alle operazioni di salvaguardia degli equilibri, nonché all’assestamento generale del bilancio.

Un atto dovuto, che deve essere fatto entro il 31 luglio. In programma anche tre variazioni del piano delle opere pubbliche presentato dall’assessore di competenza Paolo Carletti.

Il sindaco Virgilio ha presentato anche un riconoscimento di un debito fuori bilancio per la copertura del disavanzo dell’azienda speciale consortile del distretto sociale cremonese, dovuto al dissesto finanziario di San Daniele Po.

Minoranza subito all’attacco, con gli interventi di Jane Alquati (Lega): “Sono partita prendendo atto dell’assenza del vicesindaco e assessore al bilancio su una partita così importante come la verifica degli equilibri e l’assestamento. Ho sottolineato che dalla relazione del revisore capo si evincono alcune osservazioni che denotano una poca efficienza e una capacità di spesa superiore a quella di incasso. Oggi è un atto dovuto, ma la mia contrarietà è relativa all’impostazione del bilancio generale, dove ho visto scarsi investimenti sulle politiche per i giovani e sul turismo”.

Durissimo anche Alessandro Portesani (Novità a Cremona), secondo cui “l’amministrazione spende più in fretta di quanto incassa”. Per Portesani, a conferma di questo “si assiste a un significativo aumento dei residui attivi risultanti al 31/12/2023 rispetto a quelli risultanti al termine del 2021 e precedenti”. Una situazione che, per Portesani, “dimostra una sostanziale inefficienza dell’amministrazione nella capacità di riportare correttamente e di riscuotere tempestivamente le poste attive”.

Dal canto suo, Virgilio ha rassicurato sulla situazione: “Si registrano elementi di novità, come la scelta del Governo di tagliar euna parte dei trasferimenti ai Comuni, l’andamento dei tributi, la situazione di cassa, e via di seguito. Ma la situazione è sotto controllo da parte del Comune. Certo che i tagli del Governo penalizzano: esso non premia i comuni virtuosi, ma anzi, li punisce. Rispetto alla riscossione dei tributi l’andamento è positivo”.

Il Consiglio è poi proseguito con la discussione dell’ordine del giorno presentato da Jane Alquati sulla sicurezza al parco Levi Montalcini. La scorsa settimana si era tenuto un incontro tra comitato residenti e assessore alla sicurezza Canale, ai quartieri Romagnoli e al welfare Della Giovanna proprio su questo tema. Il documento di Alquati è stato integrato da un emendamento del capogruppo de Pd Roberto Poli. (servizio approfondito nel tg di Cremona 1 del 25 luglio). lb-sg

© Riproduzione riservata