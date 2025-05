Al termine di Cremonese-Juve Stabia, sfida valida per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B, il tecnico grigiorosso Giovanni Stroppa ha commentato la vittoria dello Zini. Ecco le sue dichiarazioni.

Mister, forse questa è la miglior Cremonese di questi due anni…

“Io parto dal primo tempo giocato a Castellammare: una partita difficile, contro una squadra che ci ha messo in difficoltà. Bisogna fare doppiamente i complimenti ai nostri calciatori che hanno superato un avversario ostico, difficile. Siamo riusciti a mettere la partita sui binari giusti, vincendo i duelli e volendo essere padroni del campo. Il gol ha sbloccato la capacità di lavorare meglio in mezzo al campo, il secondo è arrivato sull’espulsione e ci siamo trovati in vantaggio numerico con il palleggio. I ragazzi sono stati bravissimi. La Juve Stabia ci ha messo in difficoltà all’andata, stavolta siamo stati molto bravi a lavorare sulle seconde palle e in verticale. Complimenti a tutti”.

La partita di oggi tatticamente si è rivelata azzeccata. Vazquez e Johnsen non hanno dato punti di riferimento…

“Avrei preferito una gestione di palla migliore davanti, ma non da Vazquez che ha dato una tranquillità nel palleggio a tutta la squadra come a Castellammare. Anche oggi ha dettato i tempi, Johnsen doveva fare più lavoro sporco in gestione, ma è un giocatore che mette in apprensione gli avversari sulla capacità di andare in verticale sugli spazi aperti”.

Dopo l’andata è parso più sereno. Aveva buone sensazioni?

“Nel peggiore dei casi si perde, niente di più. Chiaramente bisogna capire come avviene, noi sapevamo he la Juve Stabia era stata più brava di noi ma eravamo consapevoli che stasera sarebbe potuto essere diverso. Complimenti a loro per l’andata, ma noi abbiamo legittimato il passaggio del turno”.

Il raddoppio è arrivato su punizione, nel primo tempo Barbieri ci è andato vicino. Era uno schema?

“Siamo stati bravi a trovare il pertugio giusto, Johnsen ha trovato un’esecuzione perfetta. Compiimenti ai ragazzi e a come hanno interpretato quella situazione lì”.

Oggi i centrocampisti si sono resi parecchio pericolosi…

“La partita di Castellammare è stata interpretata male, noi non siamo stati in grado di gestire né in fase di palleggio né nella ricerca della verticalità. Oggi abbiamo accorciato bene, è l’interpretazione a fare la differenza. Abbiamo portato in campo le nostre idee e la nostra capacità tecnica di dominare nel palleggio, nell’andata non era semplice e siamo andati in difficoltà, oggi invece abbiamo lavorato molto meglio. La differenza è stata nell’interpretazione individuale delle giocate leggibili”.

Oggi il pubblico ha risposto presente…

“Sì, penso che non ci sia altro da aggiungere. Ieri ho fatto una richiesta, forse non ce n’era bisogno perché tutti sappiamo cosa vogliamo andare a prendere. Serve l’apporto di tutti i settori, la Curva dà sempre il suo sostegno, oggi l’obiettivo era comune e anche la squadra ha ricevuto entusiasmo. L’ambiente dev’essere questo, servirà vivere l’ultima partita in casa nel migliore dei modi”.

Mister Pagliuca ha contestato l’espulsione e le dichiarazioni della sua conferenza stampa prepartita. Vuole rispondere?

“Io credo di aver detto nulla di male, ho raccontato ciò che succede nella panchina avversaria. Non ho parlato male di Castellammare, né dei tifosi. Anzi, rifaccio i complimenti alla squadra e a Pagliuca, però se pensano di comportarsi in maniera non regolare… A questo livello bisogna essere onesti professionalmente, se si inizia ad urlare ed entrare in campo non ha più senso. Già ci siamo noi tecnici che siamo un po’ fuori di testa, me compreso, in quel caso arriva il cartellino e finisce così. Ma se strategicamente ci si alza per lamentarsi mi sembra assurdo, credo di non aver offeso nessuno”.

Quali sono le sue sensazioni in vista della finale?

“A me piace pensare al percorso che questa squadra, io e il mio staff abbiamo fatto a Cremona. Sapete cos’è successo l’anno scorso e cos’è successo quest’anno. Godiamocela”.

