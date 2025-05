Al termine di Cremonese-Juve Stabia, sfida valida per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B, l’attaccante grigiorosso Dennis Johnsen ha commentato il successo grigiorosso allo Zini. Ecco le sue dichiarazioni.

Era importante superare la sconfitta dell’andata, ce l’avete fatta…

“La partita di oggi è stata molto bella, abbiamo giocato tanto il pallone e ci sono riuscite più cose rispetto all’andata”.

Oggi avete giocato senza attaccante. Credi sia stato uno dei segreti?

“Loro attaccano a uomo a tutto campo, lasciano tanto spazio dietro e per me diventa più facile andare in profondità. Vazquez invece va incontro ed è tutto più facile”.

Il tuo gol nasce da uno schema studiato su punizione?

“Io ho visto lo spazio lasciato da parte loro, ho chiesto a Jari di passarmela e ho tirato. Ma non era uno schema, anzi una mia iniziativa”.

La Cremo torna in finale. Quali sono le tue sensazioni?

“Dopo la partita di oggi sono molto buone, speriamo di ottenere un buon risultato in casa e poi vedremo”.

Come state fisicamente?

“Molto bene, corriamo tanto e possiamo mantenere questo ritmo per tutta la partita. Oggi ci è riuscito di più rispetto agli avversari “.

Giovedì si torna in campo. Come si vive l’attesa?

“Cercheremo di recuperare a livello mentale e fisico”.

Cosa credi che sia cambiato rispetto all’andata?

“L’atteggiamento è stato quello giusto anche all’andata, ma col campo stretto era più difficile. Oggi abbiamo giocato meglio rispetto all’andata, abbiamo avuto pazienza e mantenuto l’attenzione alta”.

Tornerai a giocare una finale playoff. Vedi qualcosa di diverso rispetto all’anno scorso?

“Ho buone sensazioni, forse c’è più calma. Corriamo e facciamo tutto insieme, è una cosa molto bella”.

Credi che sia la tua miglior stagione di sempre? I numeri dicono questo…

“Sì, penso di sì”.

Sei andato a segno sia all’andata che al ritorno. Quale preferisci dei due?

“Quello di oggi, perché è stato più istintivo. Ho visto lo spazio libero e ho tirato, è venuto fuori un bel gol”.

