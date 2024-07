“Un gesto che al di là dell’importante valore simbolico istituzionale, vuole essere anche un grande segnale d’attenzione verso gli 80 atleti lombardi che ci rappresenteranno ai Giochi olimpici”. Il sottosegretario allo Sport e ai Giovani, Federica Picchi, inquadra così l’iniziativa del presidente Fontana di istituire, dalle Olimpiadi di Parigi in avanti, un attestato ufficiale di ringraziamento ai partecipanti ai Giochi olimpici.

“Un’azione – prosegue Federica Picchi – che vuole essere anche un giusto segnale d’attenzione verso le singole Federazioni e tutte le società e associazioni sportive che, con dedizione e impegno, lavorano per formare e far crescere i nostri giovani”. “Federazioni, società e associazioni sportive – conclude il sottosegretario – che dopo le Olimpiadi incontrerò personalmente per condividere con loro proposte e idee mirate a favorire la valorizzazione dello sport ad ogni livello e a ogni età”.

