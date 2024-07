Si sono chiusi in bellezza i giovedì d’estate, con l’appuntamento dedicato ai motori. In piazza Stradivari si sono schierate le auto d’epoca del Cavec, con il raduno della “Bianchina” prodotta da AutoBianchi dal 1957 al 1969, e del Club Nino Previ, con la sua rassegna di veicoli storici. Ma anche le vetture più moderne, con le Ferrari e le auto più moderne dei concessionari Crema Diesel, Auto Torino, Auto Lazeta e Maranello Service. Non è mancato anche il Cremona Circuit, che ha presentato le sue prossime attività, in particolare il World Superbike del 20-22 settembre.

Il filo rosso dei Giovedì, lo sport, è stato inoltre declinato ai giardini di piazza Roma con la presenza di Kiss My Disc, la squadra cittadina del frisbee, e con l’esibizione di scherma a cura del Minervium Academy, mentre in Corso Campi sono stati riproposti il circuito in bicicletta per i bambini curato da BMX Action Cremona, in collaborazione con CCCremonese 1891 gruppo Arvedi, e l’esibizione di volley dell’Esperia Volley.

Sempre in piazza Roma non è mancato, come ogni giovedì, lo spazio dedicato ai giochi, con La Buca del Coboldo e l’Accademia Scacchistica Cremonese.

Molti i cremonesi che hanno deciso di sostare in Largo Bocconcino, per rifocillarsi agli stand gastronomici, per poi spostarsi in piazza del Comune per l’apertura straordinaria del Museo Verticale del Torrazzo, o per partecipare alle passeggiate notturne promosse da Target Turismo.

