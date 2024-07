Marocco, Balla “Affrontiamo le sfide con la forza della moderazione”

ROMA (ITALPRESS) – “Interagiamo con le sfide globali in termini moderati: la nostra leadership in Africa e nel Mediterraneo è incontestabile, in più sul fronte immigrazione abbiamo fatto grandi iniziative in direzione della stabilità e della pace, ospitando grandi eventi sul tema e promuovendo una politica di asilo”. Lo ha detto Youssef Balla, ambasciatore del Marocco in Italia, nel corso di un’intervista alla Italpress.

