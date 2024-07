Mattarella “L’Italia ai Giochi manda segnali di amicizia e incontro”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “È un gran piacere rivolgere a tutti un saluto: una presenza così articolata raffigura lo sforzo e l’impegno complessivo e la vicinanza del nostro Paese all’evento delle Olimpiadi”. Lo dice il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Parigi all’inaugurazione di Casa Italia. “Questo luogo – sottolinea il Capo di Stato – esprime unaraffigurazione coinvolgente e suggestiva dell’Italia ed è il punto ideale per sottolineare come il nostro Paese partecipi a un evento così importante non solo sportivamente, ma anche come segnale di amicizia e di incontro nel mondo.gm/gtr

(Fonte video: Quirinale)