Non aveva il biglietto dell’autobus e si è rifiutato di fornire i suoi dati personali al controllore: è stato così denunciato un 22enne, con precedenti di polizia a carico, residente in provincia di Piacenza.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona sono intervenuti in via Sesto nel pomeriggio del 25 luglio, a seguito di una richiesta di intervento da parte del controllore. Erano circa le 14.30 quando l’uomo, fermato dal controllore, si è rifiutato di fornire le proprie generalità, dopo essere salito sul mezzo pubblico senza biglietto. I militari, giunti sul posto, lo hanno identificato e denunciato. E’ scattata snche la sanzione amministrativa per la mancanza del titolo di viaggio.

