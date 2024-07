“La Freccia della Versilia riprende il servizio ad agosto”, lo annuncia Matteo Piloni, consigliere regionale del Pd, rendendo noti i contenuti della risposta alla sua interrogazione che chiedeva chiarimenti sull’interruzione della circolazione. La tratta, che interessa anche le stazioni di Castelvetro Piacentino e Cremona, era stata interrotta a fine aprile, con la rimozione del treno diretto ma una fermata obbligatoria a Fidenza e lì cambio per Pisa.

“Avevo chiesto come mai per i treni R 2591 e R 2592 non fosse prevista la riattivazione completa e subissero ulteriori modifiche alla circolazione anche nel periodo estivo, nonostante fossero state previste interruzioni solo fino all’8 giugno. Inoltre, quale fosse lo stato di avanzamento dei lavori di raddoppio della Pontremolese e se Regione avesse intenzione di intervenire in favore del totale ripristino della circolazione della Freccia della Versilia, considerato che per molti cremonesi e bergamaschi si tratta di un servizio importante”, spiega Piloni.

“Mi è stato risposto che, dopo aver ottenuto la ripresa del servizio la scorsa estate e poi da dicembre, dallo scorso giugno è stato ancora sospeso a causa di lavori sulla linea da Fidenza. Ma ho ottenuto dall’assessore regionale la conferma della ripresa del servizio il sabato e i festivi di agosto, per poi proseguire a settembre. Da sabato 3 agosto, ogni sabato e festivi, la Freccia della Versilia partirà, così, dalla stazione di Cremona per raggiungere la stazione di Pisa Centrale, senza cambi”, annuncia il dem.

“Mi è stato spiegato anche che il motivo della sospensione riguarda i lavori sulla linea della Pontremolese, competenza di Rfi. Poi da settembre il servizio dovrebbe riprendere regolarmente. Speriamo una volta per tutte”, conclude Piloni.

