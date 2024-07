Il Centro Sportivo Stradivari di Cremona per tre giorni accoglie giocatori di Ultimate Frisbee da tutto il mondo per il quinto Trofeo Giuseppe Cattaneo. Ad organizzarlo i cremonesi del “Kiss my disc” formazione cittadina di Ultimate Frisbee, nell’ambito della “kiss my Summer” serie di eventi ed impegni estivi a tema frisbee della squadra cremonese.

La manifestazione è iniziata il 26 sera e proseguirà fino a domenica 28 luglio con il format di 7vs7 loose mixed 1-2 donne. Tra le squadre, sei totali, anche atleti da tutto il mondo come racconta Giacomo Marcotti, organizzatore dei Kiss my disc: “C’è una formazione di Torino, che tra l’altro sta preparando gli europei. Poi una formazione di Como, una di ragazzi emiliani provenienti da Ravenna e Rimini. A chiudere ci sono le formazioni miste, una composta da ragazzi padovani e francesi e una con italiani e sudamericani, precisamente da Colombia, Venezuela e Panama.”

Gli atleti presenti stanno alloggiando in tende vicino al campo sportivo, proprio la Stradivari è una novità importante del torneo spiega Marcotti: “Avere il supporto e la location di una società sportiva così è molto importante per noi, che di solito facevamo questo torneo nel nostro campo in via del Sale. Prima di tutto perchè ci sono tutti i confort tra cui docce e bar/ristorante, poi il pubblico: molti sono venuti a vedere le partite e si sono interessati all’ultimate frisbee, sport di nicchia ma dotato di fascino.”

Per il torneo poi c’è comunque un rimando alla tradizione cittadina: i premi per le prime tre squadre classificate sono infatti dei cesti regalo con prodotti tipici cremonesi.

