Gp Belgio, Leclerc in pole con la Ferrari e Sainz indietro

Charles Leclerc con la Ferrari conquista oggi la pole position nel Gp del Belgio, 14esimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Il pilota monegasco, alla 26esima pole della carriera, ottiene il secondo tempo nelle qualifiche alle spalle della Red Bull di Max Verstappen. A Spa, sotto la pioggia, l’olandese gira in 1’53”159 ma perde 10 posizioni in griglia per la sostituzione del motore. Leclerc, quindi, partirà davanti a tutti e in prima fila sarà affiancato dalla Red Bull del messicano Sergio Perez.

In seconda fila scattano la Mercedes di Lewis Hamilton, terzo in griglia, e la McLaren di Lando Norris. In terza fila la McLaren di Oscar Piastri, quinta, affiancata dalla Mercedes di George Russell. Solo quarta fila per la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz, settimo davanti all’Aston Martin del connazionale Fernando Alonso. Poi Esteban Ocon su Alpine apre la quinta fila, chiusa da Verstappen.