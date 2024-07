“Un territorio unito è un territorio forte, proporrò ai nostri rappresentanti cremonesi in consiglio regionale e ai nostri parlamentari di darci un metodo di incontro periodico per fare squadra”, il sindaco Andrea Virgilio lancia con questa frase una proposta di una collaborazione più stretta tra Comune, Provincia e Regione.

“Il capoluogo è forte se la politica locale è unita e naviga nella stessa direzione rispetto alle tante risposte da dare sulle diverse partite in campo. Penso ai trasporti, alle esigenze infrastrutturali, alla gestione di cantieri molto delicati, penso al fiume, alla valorizzazione delle nostre filiere produttive, alla salute, al nuovo ospedale, alle sfide della transizione ecologica, energetica e digitale, al sostegno rivolto al variegato mondo del terzo settore, all’attrattività turistica. Penso – prosegue Virgilio – al sostegno alle nostre istituzioni culturali: il lavoro corale sul teatro Ponchielli è un esempio importante e virtuoso. Penso infine all’ambizione di consolidarci in città universitaria e al sistema fieristico. Per queste ragioni proporrò ai nostri rappresentanti cremonesi in consiglio regionale e ai nostri parlamentari di darci un metodo di incontro periodico per fare squadra, per sollecitarci a vicenda in modo propositivo e non polemico, per interloquire con una voce univoca con governo e regione e per dare alla città una rappresentanza larga che deve andare giustamente oltre i referenti del governo locale.”

Il sindaco di Cremona auspica ad un futuro di collaborazione per il bene comune: “Le elezioni sono terminate e dobbiamo lasciarci alle spalle rancori, personalismi e recriminazioni talvolta un po’ infantili. E’ il tempo di costruire spazi per un lavoro comune, senza rinunciare alle differenze e anche alla sacrosanta necessità di un rapporto dialettico fra maggioranza e opposizione. È mia intenzione coinvolgere anche il Consiglio Comunale a partire dalla figura del presidente Luciano Pizzetti, per tenere questo organismo al corrente e partecipe di un percorso che deve diventare strategico.

Credo infine – conclude Virgilio – in un legame più stretto fra il capoluogo, la Provincia e i principali comuni del nostro territorio. Questo percorso sarà ancora più virtuoso se come rappresentanti delle istituzioni pubbliche valorizzeremo quel lavoro di aggregazione prezioso messo in atto dalle categorie economiche del nostro territorio.

