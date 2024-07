In Italia cresce la durata media della vita lavorativa

ROMA (ITALPRESS) – Cresce la durata media della vita lavorativa in Italia ma con 32,9 anni è penultima nella classifica Ue; all’ultimo posto la Romania. E’ quanto emerge dalle tabelle Eurostat sul 2023 basate sulla stima del numero di anni in cui una persona, attualmente di 15 anni, dovrebbe essere nella forza lavoro nel corso della sua vita. Sul dato italiano pesa la scarsa durata della vita lavorativa attesa per le donne con appena 28 anni nel 2023 a fronte dei 34 medi in Ue. In Italia però dal 2000 la vita lavorativa delle donne è salita di oltre 7 anni. In Europa la media della vita lavorativa è di 36,9 anni con un picco in Olanda di 43 anni seguita dalla Svezia. Per gli uomini, la durata prevista della vita lavorativa in Italia è di 37,2 anni con un divario molto meno ampio di quello delle donne rispetto alla media europea. Nella maggior parte dei paesi dell’Ue la durata della vita lavorativa delle donne è aumentata più di quella degli uomini, con le uniche eccezioni di Danimarca e Romania.

