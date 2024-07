Parigi 2024, Marcell Jacobs in partenza per le Olimpiadi: quando gareggia

(Adnkronos) –

Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri e oro a Tokyo 2020 anche con la staffetta 4×100, in partenza per Parigi. Alle Olimpiadi 2024 l’azzurro difende il titolo conquistato in Giappone. Sabato 3 agosto Jacobs debutta nelle batterie dei 100 metri che scattano alle 11.30. Domenica 4 agosto sono in programma invece le semifinali alle 20. E alle 21.55 la finale.

La staffetta 4×100 debutterà giovedì 8 agosto nelle batterie in programma alle 11.35. Venerdì 9 agosto, alle 19.35, la finale.