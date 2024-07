Il caldo di questi giorni non accenna a diminuire. Anzi, secondo le previsioni, la canicola africana tenderà ulteriormente a intensificarsi nelle prossime ore con apice tra giovedì e venerdì, in particolare al Centrosud. Caldo intenso anche al Nord, sebbene con qualche grado in meno, ma comunque punte superiori ai 35-36°C in Pianura Padana, mentre sulle Alpi lo zero termico potrà superare i 4500m. L’afa, soprattutto in Valpadana, la farà da padrona. L’accumulo di calore si farà sentire infatti anche durante le ore serali, quando dopo il tramonto le temperature potranno ancora aggirarsi intorno ai 30°C, specie nelle grandi città.

L’anticiclone africano mostrerà segnali di indebolimento al Nord tra mercoledì e venerdì, quando potrà manifestarsi qualche temporale dapprima soprattutto su Alpi e Piemonte, ma successivamente anche in Pianura Padana, specie sul nordest. Dato l’accumulo elevato di calore e umidità, i fenomeni potranno risultare localmente violenti, associati a grandine anche di grosse dimensioni e/o violente raffiche di vento. In questa fase la canicola africana subirà un pur solo parziale smorzamento, ma comunque si perderà qualche grado, in particolare al Nord e lungo il versante adriatico.

