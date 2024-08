Il 31 agosto alle 20 in Piazza del Comune a Cremona, appuntamento con “All Music Party 2024”. L’evento avrà come filo conduttore la musica che 12 Dj provenienti da tutta Italia faranno ascoltare mixando live diversi generi musicali con l’intenzione di far ballare tutta la piazza. Ospiti della serata saranno il Gruppo Rock “The Royal Band – Queen Tribute” e Nathalie Aarts dei The Soundlovers.

Ospiti della serata saranno anche alcune realtà cremonesi dello sport, cominciando dall’ U.S. Esperia e dalla Juvi Cremona Basket. L’organizzazione è in contatto con alcuni atleti cremonesi che partecipano alle Olimpiadi affinché salgano sul palco per essere salutati dal pubblico presente. Il tutto condito da coreografie di forte impatto e dal corpo di ballo CremonaDance&Co ssd.

La serata sarà presentata da Roberta Calce e da Samuela Grillo per la parte sportiva, oltre che dagli speaker della Radio che interagiranno tra il pubblico in piazza.

