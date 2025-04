E’ di nuovo attivo, dal 20 marzo scorso, il sistema di monitoraggio dei flussi pedonali nel centro storico cittadino, lo Shopper Trak. Da alcuni anni, grazie ai finanziamenti ottenuti dal DUC (Distretto Urbano del Commercio), Cremona dispone infatti di un sistema di conteggio che, attraverso appositi portali, misura i passaggi pedonali in ingresso (IN) e in uscita (OUT) dalle principali vie del centro: corso G. Mazzini, corso G. Matteotti, corso G. G. Garibaldi, via C. Monteverdi e largo Boccaccino.

Nei mesi scorsi si è intervenuto per rendere strutturale questo utile strumento in modo da avere una statistica aggiornata di come, nei diversi periodi e stagioni dell’anno, si muovono ed utilizzano i servizi del centro storico le persone che lo frequentano. In particolare, è stato realizzato un intervento per la verifica delle presenze all’interno dell’area compresa nel Distretto Urbano del Commercio con un sistema più innovativo ed avanzato: l’obiettivo è infatti è di rendere strutturale questa strumentazione almeno per tre anni a partire dal 2025 per avere così dati sempre aggiornati che saranno condivisi con i membri della cabina di regia del DUC, così da sviluppare insieme adeguate strategie e politiche a sostegno delle realtà commerciali che operano nel centro urbano.

Inoltre, sarà così possibile, sempre nell’ambito della Cabina di regia del DUC, fare valutazioni, riflessioni sugli eventi realizzati, nonché sui nuovi percorsi da intraprendere finalizzati ad incentivare una sempre maggiore fruizione del centro storico e dei servizi commerciali presenti in tale contesto urbano. Il costo totale del ripristino del servizio è di 18.000 Euro, finanziati attraverso il bando #Cremonaincentro.

“La riattivazione di questo strumento di monitoraggio e rilevazione dei flussi pedonali nelle principali aree dello shopping cittadino – dichiara l’assessore on delega al Commercio Luca Zanacchi – è un importante ed utile tassello nell’ambito delle azioni volte a sostenere le realtà commerciali del centro storico. Abbiamo aggiornato le tecnologie di rilevazione e, dopo qualche giorno di collaudo, il sistema risulta essere pienamente operativo a servizio del Distretto Urbano del Commercio. I dati saranno utili per organizzare le attività e sviluppare politiche condivise a sostegno del commercio di prossimità all’interno. del DUC. Colgo l’occasione per ringraziare l’intero staff del Servizio Distretto Urbano del Commercio del Comune per i lavoro svolto”.

© Riproduzione riservata