In pochi anni è diventata una delle attrazioni più visitate in queste settimane di inizio primavera tra le province di Piacenza a Cremona. A Caorso ha riaperto Cascina Gina, con le sue migliaia di tulipani coloratissimi. 250mila sono per la precisione i bulbi che sono stati piantumati lo scorso autunno e che ora stanno regalando uno spettacolo unico: non soltanto tulipani a dire il vero, ma anche narcisi e – ancora con qualche giorno di pazienza – fresie.

È l’esperimento vincente di Giuseppe Merli e della sorella Elisabetta, che durante l’anno si occupano di ortaggi per la loro azienda agricola, ma in questo periodo si dedicano all’apertura del campo, che offre anche laboratori, prodotti dedicati e area ristoro.

Questo – come tanti altri esempi simili nel nord Italia – si chiama campo “you pick”: significa che chiunque può venire qui per passeggiare tra questi filari, e tra una foto ricordo e un po’ di sole, tra un bocciolo colorato e una pausa aperitivo, raccogliere i fiori per poi portarseli a casa. All’ingresso ai visitatori vengono forniti forbici, paletta e secchiello: i fiori si possono recidere per creare un bel mazzo, ma si può anche estirpare il bulbo per portarlo a casa e piantumarlo per il prossimo anno.

Ci sono decine e decine di varietà: diverse altezze, diversi colori; ci sono quelli precoci già nel pieno della fioritura e quelli tardivi, che sbocceranno sotto Pasqua. L’obiettivo è quello di distanziarne la crescita, per offrire qualche giorno in più di apertura del campo.

Giovanni Rossi

