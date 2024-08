Lunedì 5 agosto 2024 alle ore 21:00 a Cremona, presso il Cortile Federico II si esibirà il Chinese Traditional Music Inheritance Ensemble con il Guzheng Special Concert.

L’evento è ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Il concerto è inserito nel Cremona Summer Festival, organizzato dalla Camera di Commercio di Cremona, nell’ambito del progetto Masterclass, con la collaborazione dei Comuni di Cremona, Crema e Casalmaggiore. La Camera di Commercio ha promosso con convinzione il progetto a partire dal 2009, con la consapevolezza che la musica rappresenti per Cremona e il suo territorio una risorsa da valorizzare anche dal punto di vista turistico. Il territorio cremonese si è affermato come “A place to play” per organizzazioni musicali provenienti da tutto il mondo. Dopo la pausa del 2020 e la lenta ripartenza del 2021 e del 2022, nel 2024 il numero dei partecipanti previsti ammonta a circa 2.000 tra studenti, musicisti, insegnanti e genitori.

Il Cremona Summer Festival ha il supporto e la collaborazione della Scuola Internazionale di Liuteria, della Fondazione Museo del Violino, del Touring Club, della Strada del Gusto Cremonese delle Botteghe del Centro, del Distretto Urbano del Commercio, di Confartigianato, dell’Associazione Filodrammatica Cremonese, del Consorzio Liutai “Antonio Stradivari” Cremona, della Cremona International Music Academy, del Casalmaggiore International Music Festival, del Festival delle Orchestre Giovanili di Firenze, e di BeMyMusic Cremona

L’ensemble è composto da rinomati artisti di musica tradizionale e popolare cinese, professori e appassionati. La sua missione è promuovere la musica e la cultura nazionale cinese e far sentire al mondo i meravigliosi suoni dell Cina. I concerti del tour mondiale si sono svolti con successo in diversi paesi d’Europa e in varie città della Cina, ovunque ricevendo elogi. La cultura musicale cinese, che ha una lunga storia e tradizione, dovrebbe essere celebrata in tutto il mondo.

PROGRAMMA

Pescatori che cantano al tramonto trascrizione di Lou Shuhua,

arrangiamento di Cao Zheng

Solista: Du Jiaojiao

Esecuzione: Chen Yue’e, Chen Li, Yao Tianqi, Zhao Xiaozhou, Liu Ziyi, Huang Muyan, Gao Yutong, Luo Jieyu, Huang Wanyu, Han Weixing, Miao Xiaohan, Li Ruiling, Xie Yuxin

Il titolo del brano è tratto da una frase del famoso poema “Tengwang Pavilion” di Wang Bo della dinastia Tang. Il brano descrive una scena di bellezza con il tramonto che riflette sulle onde, i pescatori rilassati e le barche che si allontanano con le onde. Questo pezzo è uno dei più influenti e diffusi pezzi di guzheng in Cina dal 1930. Il brano presenta uno stile distintivo di pittura paesaggistica cinese.

Jasmine Scent di He Zhanhao

Guzheng 1: Chen Minyan, Liu Ziyi, Yin Jiasi

Guzheng 2: Bai Rong, Luo Jieyu, Miao Xiaohan

Guzheng 3: Huang Muyan, Huang Wanyu, Han Weixing

Il brano si ispira alla canzone popolare del Jiangsu “Jasmine Flower”. Con una melodia delicata, bella e fluida, il brano elogia la purezza e il profumo del fiore di gelsomino, esprimendo l’amore profondo per la terra che coltiva questo fiore.

Four Variations di Shandong Guzheng,

arrangiamento di Zhao Yuzhai

Esecuzione: Tang Zhengling

Il brano è composto da quattro brevi pezzi: “Breeze Playing with Bamboo”, “Echoes of the Valley”, “Flowing Stream”, e “Universal Celebration”. Ogni parte rappresenta la tecnica esecutiva del guzheng della scuola di Shandong e descrive la bellezza del paesaggio e la gioia della gente che celebra il raccolto.

Ballata del Loto di Wang Jianmin

Esecuzione: Yang Yalin

Composto nel 1995, questo brano incorpora elementi della musica popolare locale, inclusa l’arte del “Lotus Falling” di Shaoxing. Le diverse sezioni del brano descrivono il loto in varie fasi, esprimendo l’amore per questo fiore che rimane incontaminato nel fango, rappresentando purezza e nobiltà.

Music of Shu di Xiao Chao

Guzheng 1: Feng Audi, Li Na

Guzheng 2: Chen Minyan, Zhang Jiali

Guzheng 3: Yang Yalin, Deng Xingran

Shu è l’antico nome del Sichuan. La ricca cultura di questa terra ha prodotto una civiltà brillante. Le canzoni tramandate attraverso generazioni sono state riadattate con elementi moderni come folk songs e rock dell’Opera di Sichuan. Il brano combina strumenti tradizionali con percussioni simulate, rappresentando la continuità della musica di Shu.

Nebbia dell’Alba di Wang Zhongshan

Esecuzione: Feng Audi

Composto nel 2006, questo pezzo di guzheng moderno è diventato un classico con il suo design unico e le tecniche esecutive avanzate. Il brano utilizza elementi della Peking Opera e della musica popolare di Pechino, descrivendo la città all’alba con tocchi poetici.

Ritmo dell’Hanjiang di Henan Guzheng e Qiao Jinwen, arrangiamento di Wang Zhongshan

Guzheng: Lu Jing

Accompagnamento a doppio guzheng: Feng Audi, Tang Zhengling

Il brano si basa su due melodie della musica popolare “Hanjiang” e “Book Rhyme”. Rappresenta la gioia dell’arrivo della primavera con melodie entusiaste e allegre, riflettendo il carattere sincero e semplice delle persone del Henan.

La Fioritura del Sandandàn canzone popolare dello Shaanxi, arrangiamento di Jiao Jinhai

Solista: Lu Jing

Esecuzione: Chen Yue’e, Chen Li, Yao Tianqi, Zhao Xiaozhou, Du Jiaojiao, Zhang Jiali, Gao Yutong, Li Na, Deng Xingran, Li Ruiling, Yin Jiasi, Xie Yuxin

Il brano è un adattamento di una canzone popolare dello Shaanxi con uno stile semplice e appassionato. È diviso in tre parti che descrivono il paesaggio della prateria, la celebrazione della fioritura e la speranza per un futuro luminoso.

© Riproduzione riservata