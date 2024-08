Gravissimo incidente nella notte lungo la Sp11, in Comune di Pessina Cremonese, nel tratto di strada che porta a Isola Dovarese, dove due auto si sono scontrate frontalmente con violenza. Cinque le persone ferite in modo grave, di cui due in prognosi riservata.

Erano circa le 23 quando si è verificato il sinistro. Un’Alfa Mito, condotta da un uomo di 36 anni, con a bordo due passeggeri, di 22 e 18 anni, tutti residenti nel Cremonese, stava viaggiando lungo la statale in direzione Cremona, quando il conducente ha perso il controllo del mezzo, invadendo la corsia opposta. In quel momento sopraggiungeva una Lancia Musa, con a bordo due 18enni. L’impatto è stato inevitabile.

La Musa è rimasta sulla sede stradale, mentre la Mito si è ribaltata, terminando la propria corsa in un campo a bordo strada.

Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118, con tre ambulanze, 2 auto mediche e l’elisoccorso, coadiuvati dal 118, che si sono occupati di liberare i due conducenti, rimasti incastrati nelle lamiere. Il 36enne è stato trasportato in eliambulanza agli Spedali Civili di Brescia, mentre il 18enne è stato portato in ambulanza all’ospedale di Mantova. Entrambi sono in prognosi riservata. Gravi anche i passeggeri, trasportati tutti al pronto soccorso Cremona.

Per i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri del Radiomobile di Cremona, coadiuvati da alcune pattuglie delle stazioni locali, che si sono occupati di ricostruire la dinamica del sinistro. I mezzi sono stati posti sotto sequestro.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata