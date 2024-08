Teramo, fulmine in spiaggia: tre donne ferite, una è grave

(Adnkronos) – Un fulmine è caduto su una spiaggia ad Alba Adriatica in provincia di Teramo. Ferite tre donne, una sarebbe in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, i sanitari e la polizia. Il fulmine avrebbe infatti colpito una donna francese di circa 60 anni e due italiane di circa 40 anni. Proprio una delle due 40enni era incosciente, quando è stata soccorsa ed è stata elitrasportata, insieme a un’altra delle due ferite, in ospedale a Teramo.