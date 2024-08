Pinzolo, domenica ore 17:00, Cremonese-Lumezzane, diretta Cremona1 canale 19 e streaming www.cremona1.it.

Luogo, giorno, ora, partita e come seguire l’ultimo test grigiorosso in altura. Un match che stuzzica la fantasia dei tifosi sul nuovo modulo proposto da mister Stroppa in questo precampionato e sulla possibilità di vedere finalmente in campo il primo dei grandi colpi in attacco firmati dal direttore sportivo Giacchetta: il “Cingo” Manuel De Luca.

Dopo due settimane di full immersion tra allenamenti e test, al puntero ex Sampdoria manca ormai solo la partita per mettere minuti nel motore in vista dell’esordio stagionale, il 10 agosto in Coppa Italia contro il Bari allo stadio Zini.

La Cremonese attende anche di rifinire gli ultimi dettagli sullo scambio con la Salernitana che porterà il “pistolero” Federico Bonazzoli nella scuderia di Stroppa e Paolo Ghiglione in Campania.

Un affare in chiusura che offrirà al tecnico grigiorosso un potenziale titolare e un profilo capace di fare la differenza da seconda punta. Come? Questo toccherà a Stroppa deciderlo, se in un 4-2-3-1 con una prima punta di peso (De Luca o Tsadjout) e un sottopunta arrembante come il 27enne bresciano oppure con un ritorno al rodato 3-5-2 nel quale però gli esterni d’attacco Johnsen e Vandeputte andranno ricollocati rispetto ai compiti più offensivi sinora assegnati in pre season.

Modulo a parte, la certezza è la qualità di questa Cremonese che sulla carta è già in pole position nella griglia di partenza della prossima stagione. E che i tifosi, accorsi numerosi a Pinzolo in queste settimane, hanno avuto modo di avvicinare sempre più tra allenamenti e passeggiate serali. Tantissimi gli autografi e i selfie regalati da Bianchetti e compagni ai sostenitori arrivati in Trentino dalla provincia cremonese. Sabato, alle foto, si sono aggiunti anche passaggi e tiri al termine dell’allenamento grigiorosso. Un bel modo per rafforzare il legame tra squadra e piazza, già testimoniato dalla campagna abbonamenti: 5500 al termine della prima fase di vendita.

