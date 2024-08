Dopo aver concluso le prime tre amichevoli con altrettante vittorie la Cremonese sfida il Lumezzane, formazione di serie C, per provare a dare continuità di risultati e di prestazioni.

Ha fin qui convinto la squadra di Stroppa con il nuovo modulo 4-2-3-1, ma questo nuovo test per il mister rappresenta l’occasione giusta per riprendere ed oliare i meccanismi anche del vecchio sistema di gioco, quel 3-5-2 che da sempre piace al tecnico grigiorosso.

La sfida è l’ultimo test prima della Coppa Italia, ed avere nei giorni precedenti alla partita due possibilità diverse ben testate sul campo vuol dire possedere un maggiormente ricco carniere di opzioni in modo da avvicinarsi all’incontro (ad eliminazione diretta) contro il Bari con più scelta e con una più ampia consapevolezza.

Stroppa, dopo l’ottimo lavoro fin qui svolto, prova inoltre ancora a studiare la situazione per quanto riguarda la prestazione dei singoli, aprendo di fatto la competizione per un posto da titolare che vede coinvolti molti giocatori, specie nei ruoli dove la rosa è più ricca.

Contro Il Lumezzane, a riposo Zanimacchia, Buonaiuto, Stuckler e Pickel, vanno in campo dall’inizio Fulignati tra i pali, Antov, Ravanelli e Bianchetti in difesa, Sernicola (a destra) e Quagliata (a sinistra) sulle corsie laterali, Mayer funge da regista, con Collocolo e Vandeputte cursori. In prima linea Tsadjout torna titolare nel ruolo di prima punta, mettendo a disposizione della squadra il gran fisico, con Johnsen pronto ad appoggiarlo e pungere sfruttando la velocità.

Inizia bene il Lumezzane, con Pannitteri e Ferro che creano due interessanti azioni offensive in avvio, mentre la Cremonese occupa il campo con attenzione ed ordine, ma pronta ad andare a pressare molto alto, e ad attaccare la profondità improvvisamente. Due scatti ad aggredire la linea avversaria portano ad altrettanti interessanti sviluppi offensivi, con prima Johnsen e poi Quagliata fermati per dubbia posizione di fuorigioco.

Ci prova due volte da lontano Mayer, mentre nel finale sale in cattedra il centravanti Tsadjout che sfrutta tutto il suo strapotere fisico per prima girare di sinistro alto, e poi per chiamare al miracolo il portiere rivale con un gran colpo di testa.

Chiude il tempo il gol del vantaggio grigiorosso: Antov ruba un gran pallone in pressione coraggiosa e serve profondo Johnsen che è bravissimo a fintare per mandare a terra un difensore lumezzanese e abile poi nel battere il portiere con un bel tocco mancino.

Cremonese meritatamente avanti al termine della prima frazione grazie ad una ottima seconda parte di tempo.

Grande ripresa della Cremonese (con in campo da subito i nuovi Lochosvhili, De Luca e Castagnetti, e poi Moretti, Falletti, Milanese e Vazquez) coi grigiorossi che dopo un brivido iniziale (salvataggio sulla linea di Quagliata) dominano completamente il gioco, e sfiorano in più occasioni il gol del raddoppio. Ci prova subito Sernicola, prima mettendosi in proprio, chiuso a un passo dal portiere, e poi cercando con un bel traversone De Luca, che tocco fuori di un soffio del centravanti.

Lo stesso attaccante ex Sampdoria cercherà poi con generosità la rete altre tre volte nel corso della frazione, mostrando ottima volontà. Prima di uscire Vandeputte trova spazio, anche grazie ad una intelligente sponda di Quagliata, per la conclusione, che finisce alta non di molto. Entrano Vazquez e Falletti che costruiscono una bellissima azione di pura tecnica, che porta al miracolo del portiere del Lumezzane. Anche Lochosvhili ci prova con un gran tiro da fuori, per una Cremonese che attacca con tutti i propri effettivi.

Finisce 1-0 con la Cremonese che chiude un importante poker di vittorie, protagonista vittoriosa in tutte le amichevoli pre-campionato.

