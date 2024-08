È il giorno dell’addio per la comunità di Castelleone, che si è riunita in questo pomeriggio agostano nella chiesa parrocchiale per salutare Davide Valesi, il 49enne morto in un incidente stradale. Il tragico evento si è verificato nella mattinata di venerdì, attorno alle 8:30, sulla strada che collega Castelleone a Soresina: Davide Valesi, grande appassionato di motociclette, si era schiantato da solo contro un palo ma sembra prendere sempre più piede l’ipotesi di un malore. Grande cordoglio e dolore per le tante persone che oggi sono accorse ai suoi funerali; la salma era partita poco prima dalle 15 dalla camera ardente allestita nella Fondazione Brunenghi.

