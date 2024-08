La misura era stata messa in atto per diversi anni registrando l’apprezzamento della cittadinanza, poi la sospensione causa esigenze di bilancio e ora la reintroduzione: l’amministrazione comunale di Stagno Lombardo ha stanziato un contributo di 6.500 euro per sostenere gli studenti che frequentano le scuole medie o il biennio delle scuole superiori e le loro famiglie, attraverso un duplice bonus trasporti e libri.

In questi giorni sarà inviata alle famiglie una lettera informativa con i moduli da compilare e restituire agli uffici comunali entro il 26 ottobre; il bonus, da richiedere allegando le pezze giustificative, è pari al 50% delle spese sostenute per trasporti e libri nell’avvio del prossimo anno scolastico. Il contributo verrà poi accreditato sul conto corrente bancario degli aventi diritto entro la fine del 2024.

