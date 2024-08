Nella tarda serata del 12 agosto, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del NOR della Compagnia di Cremona hanno fermato un uomo di 59 anni, già noto alle forze dell’ordine, per guida in stato di ebbrezza. L’episodio si è verificato in via Ghinaglia, durante un controllo di routine sul territorio.

I militari, notando una condotta di guida irregolare, hanno deciso di fermare l’autovettura per effettuare un controllo. Durante l’identificazione del conducente, hanno immediatamente avvertito un forte odore di alcol provenire dall’interno del veicolo. Insospettiti, hanno sottoposto l’uomo al test dell’etilometro, che ha rivelato un tasso alcolico di 1,29 g/l, ben oltre il limite legale.

Constatato lo stato di alterazione psicofisica del conducente, i Carabinieri hanno proceduto con la denuncia all’Autorità Giudiziaria. La patente del 59enne è stata ritirata immediatamente, mentre il veicolo è stato affidato a una persona in grado di guidare.

