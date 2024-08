Il C.A.V.E.C., Club Amatori Veicoli d’Epoca, organizza per giovedì 19 Settembre alle 19 il raduno “In vespa di sera”, in giro per le strade di Cremona con ritrovo in Piazza Stradivari. Il gruppo sarà accolto da musica con deejay, quindi seguirà una cena in Cortile Federico II, con la collaborazione di IAL Lombardia. Alle 21.15 partenza del giro turistico con la scorta della Polizia locale. Il rtorno è rpeviusto entro le 21.45 quando si terrà un brindisi di fine gara.

Iscrizione obbligatoria entro e non oltre sabato 14 settembre; 20 euro a singola persona il costo di iscrizione.

Il Cavec informa che i posti sono limitati e il giorno della manifestazione non ci si potrà iscrivere.

Informazioni a info@cavec.it o presso l’ufficio Cavec, via del Macello 8/E, martedì, mercoledì, venerdì e sabato 9.30-12.00.

