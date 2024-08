Ha rischiato di annegare un uomo di 36 anni, poco dopo le 18, nelle acque del Serio a Crema. Dalle primissime informazioni l’uomo è finito in acqua mentre si trovava sulle rive del fiume in zona San Bernardino insieme ad alcuni amici. Gli stessi che sono riusciti a recuperarlo e che hanno allertato il soccorso sanitario. Da Milano è giunto l’elicottero del 118 che ha prelevato l’infortunato per il trasporto in ospedale. E’ arrivato al papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice giallo. Sul posto una pattuglia del commissariato di Crema, insieme ai Vigili del Fuoco di Crema. L’ipotesi più accreditata al momento sarebbe quella di un malore.

