Non ci sono ancora certezze su quando potrà iniziare la ristrutturazione del ponte in ferro sul Po tra Cremona e Castelvetro e quindi c’è la concreta possibilità che i lavori possano avviarsi nell’autunno – inverno e non nel periodo estivo inizialmente previsto come il migliore per via del calo di traffico.

Come spiega Paolo Beltrami, titolare dell’impresa che ha vinto l’appalto, dai sopralluoghi compiuti con Anas sono emerse problematiche nuove rispetto alla documentazione esaminata in fase di gara, in particolare parti strutturali in condizioni peggiori del previsto.

Presente nello strato di asfalto anche un componente in amianto, come si usava negli anni Ottanta, ma questo era stato esplicitato anche nei documenti di gara.

Ultima incognita, che però non appare preoccupante, è quella relativa all’autorizzazione richiesta dalla Beltrami Spa alla Soprintendenza per poter realizzare i lavori mediante piattaforma in alveo in modo da ridurre i tempi di chiusura al traffico del viadotto.

Resta il fatto che al momento una data di inizio lavori non c’è, nonostante il finanziamento alla Provincia di Piacenza risalga ormai al 2018.

