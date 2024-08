Sembra superato anche a Cremona il periodo del grande caldo agostano. Secondo gli esperti di 3bMeteo domani, sabato 18 agosto, le temperature oscilleranno tra i 22 gradi del primo mattino e i 34 di metà pomeriggio, con un graduale abbassamento in serata. Sul nord sole prevalente seppur con temporali pomeridiani su Alpi/Prealpi e Appennino.

Peggioramento tra sera e notte con forti fenomeni nella giornata di domenica 18 agosto: attorno alle 11 è previsto temporale e a seguire pioggia fino a oltre mezzogiorno. Temperature in netto calo, massime comprese tra 23 e 28 gradi.

Lunedì 19 agosto insisterà ancora una certa instabilità sulla Lombardia, specialmente la fascaa orientale, con temperature in calo, e massime comprese tra 23 e 31 gradi.

