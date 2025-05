Nell’ambito della mostra Alberi. Fra terra e cielo, fra scienza e poesia, omaggio a Mario Lodi, curata da Marida Brignani con fotografie di Luigi Briselli, mercoledì 7 maggio, alle ore 16:30, nell’aula didattica del Museo di Storia Naturale (via Ugolani Dati, 4) sarà presentato il libro La guerra agli alberi e idee per un armistizio di Riccardo Groppali, edito dal Gruppo Saviola di Viadana.

Biologo e divulgatore, Riccardo Groppali, in questa sua pubblicazione, accompagna il lettore in una riflessione sul rapporto tra uomo e alberi che invita a cambiare sguardo, a comprendere il valore degli alberi non solo come elementi fondamentali per l’equilibrio ecologico del nostro pianeta.

L’iniziativa ben sin inserisce snella mostra dedicata a Mario Lodi, maestro, scrittore e pedagogista che ha fatto dell’amore per la natura un pilastro della sua visione educativa. Le suggestive immagini di Luigi Briselli accompagnano questo percorso visivo e poetico, in cui la scienza incontra la sensibilità ambientale e l’impegno civile. Un’occasione preziosa per riflettere insieme su un tema di urgente attualità e per immaginare nuove alleanze tra esseri umani e mondo vegetale.

L’ingresso alla presentazione è libero e il libro sarà in distribuzione gratuita.

