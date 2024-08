La musica dei dj torna ad animare il centro storico di Cremona, con All Music Party 20 24, che si svolgerà sabato 32 agosto nella suggestiva cornice di Piazza del Comune. La festa prenderà il via alle 20, per proseguire fino a notte.

Saranno 12 i Dj che animeranno la serata con la musica mixata dei loro Set, percorrendo tutti quanti i generi musicali. Ma spazio anche a speakers, conduttori e animatori di All Music Digital Radio.

In Piazza anche ospiti del panorama sportivo locale, come la Ferraroni Juvi Cremona Basket 1952, l’ Unione Sportiva Esperia Volley, ma anche i campioni olimpici di canottaggio, Valentina Rodini e Giacomo Gentili. E ancora, protagonista anche la musica dal vivo con “The Royal Band – Queen Tribute”, “Nathalie Aarts from The Soundlovers”, nonché, direttamente dal programma di Canale 5 “Io Canto Family” i giovanissimi Chiara Orlando e Daniel Musa. Il tutto accompagnato dalle coreografie della scuola di ballo “CremonaDance&Co ssd”.

Un’attenzione speciale anche al terzo settore: sul palco saliranno le rappresentanze della Croce Verde di Cremona, di Occhi azzurri Onlus e dell’Avis.

