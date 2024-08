Alain Delon e la lettera d’addio ai fan: “Solo una cosa brillerà ancora, voi”

(Adnkronos) – “Mentre il mio viaggio volge al termine, voglio dirlo: ho conosciuto così tante passioni, così tanti amori, così tanti successi e insuccessi, così tante polemiche, così tanti dispetti, così tante vicende torbide, così tanti ricordi, così tanti appuntamenti mancati e incontri improvvisati, così tanti alti e bassi; che quando le onorificenze non saranno più che vani e lontani ricordi, c’è solo una cosa che brillerà per la sua costanza e longevità: voi, solo voi. A voi che mi avete reso ciò che sono e che mi renderete ciò che sarò, dovevo dirlo. Grazie, grazie, grazie”. Così Alain Delon, aveva scritto in un messaggio inviato ai suoi estimatori dopo aver ricevuto al Festival di Cannes nel maggio 2019 la Palma d’oro onoraria alla carriera.

Quella cerimonia ufficiale fu la sua ultima apparizione e lui volle ringraziare il pubblico con una lettera dai toni testamentari. “All’indomani di questa Palma d’Oro onoraria, desidero ringraziare tutti coloro che in un modo o nell’altro mi hanno dimostrato il loro affetto e la loro simpatia, e anche di più”, scrisse Delon.