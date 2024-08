Torna la Festa sul Campo di Casalsigone, manifestazione organizzata dall’Associazione Volontari della parrocchia del piccolo paese, che conta circa 300 abitanti. Una festa consolidata, che si terrà da giovedì 22 a lunedì 26 agosto, giunta alla sua 43esima edizione e resa possibile grazie ai circa 80 volontari che ogni anno si dedicano alla riuscita della manifestazione.

Tra i segreti del successo che ogni anno richiama centinaia di persone anche dalle province limitrofe, la cucina: le cuoche volontarie del paese preparano piatti della tradizione, sebbene la manifestazione sia conosciuta per un piatto particolare, ossia lo stracotto d’asino con la polenta.

Non solo cibo: la festa prevede anche buona musica. Ogni sera si alterneranno infatti diverse orchestre di ballo liscio. Quest’anno aprirà le danze Federica Cocco, quindi toccherà all’orchestra di Franco Bagutti, venerdi 23, mentre il 24 sarà la volta del gruppo di Raf Benzoni. Infine il 25 Poalo Bagnasco, per chiudere come da tradizione con l’orchestra di Daniele Cordani, il 26.

Una manifestazione nata per caso che ha come obiettivo quello di donare tutto il ricavato alla parrocchia per la sistemazione ogni volta degli impianti sportivi e dell’oratorio.

Silvia Galli

