Un paio di giorni fa la situazione era questa, erba alta e voluminosa. Da stamattina, 19 agosto, va decisamente meglio. Il lungo Po Europa è da sempre una zona molta cara ai cremonesi, ancora di più di questi tempi per chi naviga sul fiume Po approfittando degli eventi e delle iniziative turistiche che contribuiscono a promuovere e valorizzare il nostro fiume. Qualche giorno nei pressi dell’attracco turistico comunale l’erba copriva la visuale dalla passerella con arbusti alti e voluminosi, non proprio un bel biglietto da visita per chi cammina lungo il grande fiume. Ora il comandante della motonave Mattei Federico Molinaro ha provveduto allo sfalcio delle erbacce e la situazione è decisamente migliorata. Molinaro ci spiega inoltre perché è importante che l’erba cresca in maniera abbondante, almeno nei per iodi di basso afflusso turistico.

