E’ uno dei biglietti da visita di Cremona: il lungo Po, zona molto cara ai cremonesi e non solo, presenta erba alta e verde non curato anche in alcuni punti nevralgici importanti per il turismo fluviale, su cui la nostra città sta puntando davvero molto e investendo risorse. Nei pressi dell’attracco turistico comunale l’erba copre la visuale dalla passerella e poco prima gli arbusti verdi sono alti e voluminosi, “invadendo” la stessa passerella da cui si fa fatica a vedere addirittura la motonave Mattei. Eccellenza che da sempre valorizza il grande fiume.

