Un gol in 180’ stagionali: la Cremonese è ripartita col freno a mano tirato e l’attacco deve dare al più presto delle risposte. Il primo a sbloccarsi è stato De Luca in Coppa Italia, autore dell’unica rete grigiorossa.

Per aggiungere qualità e peso offensivo ad una rosa composta nel settore avanzato dal “Cigno” e da Tsadjout, Johnsen, Bonazzoli, Vazquez, più gli esuberi Afena Gyane e Okereke, il direttore sportivo Giacchetta piazza un colpo tra i più significativi dell’estate cadetta: Marco Nasti, puntero classe 2003, scuola Milan, nel giro delle nazionali giovanili, reduce da due anni in prestito tra Cosenza e Bari.

Talento, opportunismo, margini di crescita: caratteristiche che lo rendono uno dei profili più ricercati del mercato estivo. Su di lui si erano concentrati gli interessi anche di squadre di Serie A.

Arriva a Cremona a titolo definitivo, altro segnale di forza per i grigiorossi. Nelle mani di Stroppa c’è una fuoriserie che deve solo trovare i giri giusti per cominciare a carburare a dovere, lasciandosi alle spalle la falsa partenza di Cosenza.

Nato a Pavia il 17 settembre 2003, il neo attaccante grigiorosso cresce calcisticamente nelle giovanili del Milan per poi passare in prestito al Cosenza, in Serie B. Alla prima stagione tra i professionisti mette a segno 5 gol in 27 presenze, inclusa la rete della vittoria nella sfida d’andata dei playout (poi vinti) contro il Brescia. Nel 2023-24 registra 7 gol in 37 presenze con il Bari, contribuendo alla salvezza dei biancorossi con un gol e un assist nel doppio spareggio salvezza contro la Ternana. Nel giro delle Nazionali giovanili dal 2019, con l’Italia Under 21 ha totalizzato 2 presenze e un gol.

L’attaccante sarà legato alla Cremonese fino al 30 giugno 2028.

