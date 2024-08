Dopo una breve parentesi di tempo instabile e clima più fresco, nei prossimi giorni l’anticiclone africano tornerà ad avvolgere il nostro Paese. Fino a ad oggi mercoledì 21 agosto si faranno ancora sentire gli effetti del vortice ciclonico che negli ultimi giorni ha attraversato l’Italia provocando non solo una fase meteo decisamente instabile, ma decretando anche la fine dell’interminabile ondata di caldo intenso e afoso che ha caratterizzato gran parte del mese di Agosto. Ma a partire da domani l’anticiclone africano riporterà condizioni pienamente estive su gran parte dell’Italia, anche se questa nuova ondata di caldo, secondo le ultime elaborazioni, non pare essere intensa come la precedente.

