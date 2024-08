Una lettera di ringraziamento è arrivata al reparto di Cardiologia dell’ospedale Versilia di Lido di Camaiore da parte di un’infermiera e docente universitaria di Cremona che si è sentita male mentre era in vacanza ed è stata curata dai medici del Versilia. La donna è stata poi dimessa e presa in carico dai cardiologi dell’ospedale di Cremona.

“Un reparto all’avanguardia in grado di garantire cure appropriate con la necessaria umanità”. Così scrive la paziente, come riportato dal sito di informazione locale “Lucca in Diretta”, come ringraziamento per aver ricevuto le cure adeguate, riscontrando tanta umanità e professionalità. L’infermiera cremonese ha scritto direttamente a Maria Laura Canale, direttrice facente funzione della cardiologia del Versilia dopo aver svolto per molti anni la sua attività professionale nello stesso ospedale.

Questo il testo del ringraziamento arrivato da Cremona, che ha riempito di orgoglio e di soddisfazione tutto il personale della struttura:

“Gentile dott.ssa Canale sono l’infermiera cremonese dimessa martedì dal suo reparto. Ora sono stata presa in carico dai suoi colleghi di Cremona.

Le scrivo in primis per ringraziare lei e la sua équipe, medici, infermieri, oss, tutti competenti, professionali, attenti alla comunicazione e alla relazione. Io sono docente universitario di relazione assistenziale e so riconoscere la competenza. I suoi collaboratori medici si presentano e non è scontato, informano, le/gli infermieri sanno ascoltare, fanno monitoraggio serrato, le oss sono super gentili e disponibili. Il dottor Lorenzo Nesti in particolare è stato mio riferimento nei primi giorni e sostegno nella gravità. Ho compilato il questionario inviato dall’ospedale con attenzione e rigore, spero che le fatiche della quotidianità dei sanitari possono sempre essere rimotivate dalle gratificazioni dei pazienti.

Un caloroso saluto, anche da parte dei miei familiari”.

“Il ringraziamento della collega infermiera di Cremona”, ha commentato la direttrice Canale, “ci ha fatto molto piacere perché mette in evidenza tutti gli aspetti che vogliamo garantire quotidianamente alla cittadinanza: professionalità e competenza ma anche umanizzazione dell’assistenza ed empatia. Sono fattori che qualificano l’attività del nostro personale sanitario e nobilitano il lavoro e la missione di tutti noi. Si tratta anche della conferma che all’ospedale Versilia riusciamo a fornire buone risposte anche in un periodo di così grande pressione. Colgo l’occasione per inviare i migliori auguri di completa guarigione alla paziente che ci ha inviato questa bella nota di encomio”.

