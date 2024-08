“Visconti e Sforza: i segreti del potere” è il titolo dell’evento storico in programma a Pizzighettone (CR) nella serata di sabato 24 agosto. L’appuntamento si sviluppa come un racconto itinerante lungo un percorso nelle suggestive mura pizzighettonesi, illuminate per l’occasione da torce e fiaccole.

Questo evento narra fatti, intrighi, delitti e stratagemmi che le famiglie Visconti e Sforza misero in atto per acquisire e mantenere il potere. La narrazione, che copre un arco temporale dal XIII al XVI secolo, esplora i retroscena e le astuzie di queste due potenti dinastie, fondamentali nella storia della Valpadana medievale e rinascimentale.

Numerosi personaggi storici vengono evocati, tra cui Bernabò Visconti, Gian Galeazzo Visconti, Cosimo de’ Medici, Rolando Pallavicino, Filippo Maria Visconti, Francesco Sforza, Pio II (Enea Silvio Piccolomini), Cicco Simonetta, Pier Maria Rossi, Bianca Maria Visconti, Alessandro VI (Rodrigo Borgia), Lorenzo il Magnifico, Leonardo da Vinci, Ludovico il Moro, Caterina Sforza, Lucrezia Borgia, Francesco I di Francia e Carlo V d’Asburgo.

L’evento, ispirato al teatro di narrazione, propone le vicende storiche in una forma piacevole e coinvolgente, con toni colloquiali, vivaci e a tratti ironici. Oltre alla semplice cronaca, la narrazione del 24 agosto offrirà spunti su cultura, curiosità, economia e tradizioni del Cremonese tra tardo Medioevo, Rinascimento e prima Età Moderna.

Organizzato dal GVM, l’appuntamento di Pizzighettone è parte della stagione 2024 di “Racconti d’estate”, una serie itinerante che, dal 2010, ha fatto tappa in diverse regioni tra cui Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Toscana.

La narrazione inizierà alle ore 21:30 presso l’Ufficio Informazioni di Piazza d’Armi (lato cerchia muraria). Parte del percorso si svolgerà in ambienti coperti, quindi l’evento avrà luogo anche in caso di maltempo. La durata è prevista tra i 90 e i 100 minuti.

Per informazioni, è possibile contattare il numero 349 2203693 o inviare un’e-mail a eventi@inarce.com oppure consultare https://www.facebook.com/raccontidestate

