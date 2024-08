Le composizioni più celebri del re del nuevo tango Astor Piazzolla rivivono con nuovi colori e sonorità del progetto Sueño, avviato nel 2022 dall’omonimo gruppo musicale e ora concretizzato nel disco d’esordio “Sognando in Tango”.

Le formazione si compone di sei artisti provenienti da esperienze musicali differenti fra classica, jazz e pop, accomunati dalla passione per Piazzolla e dalla voglia di sperimentare dando spazio alla creatività: Andrea Coruzzi al bandoneon, Nicole Brandini al basso elettrico, Matteo Chirivì alla chitarra elettrica, Eoin Setti al saxofono, Alessandro Zezza al pianoforte e tastiere, Martino Mora alla batteria e percussioni. In organico non poteva mancare appunto il bandoneón, emblema del tango.

Le diverse contaminazioni sono confluite nel disco “Sognando in Tango”, che racchiude pezzi iconici strumentali quali Libertango e le stagioni ma anche brani vocali come Vuelvo al sur e Chiquilín de Bachínin in collaborazione con due cantanti: Paola Folli e Monica Hill. L’album, pubblicato di recente, è disponibile sulle principali piattaforme di streaming.

Il servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata